Выпуск новостей за 09:00: Стрельба в Харькове. Ситуация на фронте

В выпуске новостей за 20 августа на 9:00 – в Харькове ночью вооруженный мужчина по неизвестным причинам открыл огонь у здания мэрии и ранил охранника. А потом начал стрелять по патрульным. В результате перестрелки один полицейский погиб. Без потерь, но с традиционными обстрелами. Так прошли сутки на охваченном войной Донбассе. Боевики 20 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил.

Также в выпуске: Обвал моста в Генуе. Очередные землетрясения в Индонезии. Последствия непогоды в Киеве.