Выпуск новостей за 09:00: Стрельба в Харькове. Ситуация на фронте
В выпуске новостей за 20 августа на 9:00 – в Харькове ночью вооруженный мужчина по неизвестным причинам открыл огонь у здания мэрии и ранил охранника. А потом начал стрелять по патрульным. В результате перестрелки один полицейский погиб. Без потерь, но с традиционными обстрелами. Так прошли сутки на охваченном войной Донбассе. Боевики 20 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил.
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Источник: 24 канал
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