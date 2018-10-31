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      Выпуск новостей за 09:00: Сутки на Донбассе. Кино для слабовидящих

      Выпуск новостей 28 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 31 октября по состоянию на 9:00 – еще больше обстрелов на фронте было в эти сутки, как следствие – двое наших военных теперь с ранениями. Российские наемники 21 раз открывали огонь по позициям украинской армии. Во Львове презентовали кинофильм с аудиодискрецией, это – специальный комментарий, который позволяет людям с нарушениями зрения полноценно воспринимать кинофильмы.

      Также в выпуске:

      Умер известный мультипликатор Давид Черкасский.

      Компания Стива Джобса снова удивляла поклонников "яблочных" гаджетов.

      Известно, что стало причиной авиакатастрофы в Индонезии: злосчастный Боинг был неисправным.

      Теги: Новости Украины Выпуск новостей Кино Вооруженные Силы Украины Война на Донбассе Украина – Россия Новости Львова Операция Объединенных сил
      Источник: 24 канал
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