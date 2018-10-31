Выпуск новостей за 09:00: Сутки на Донбассе. Кино для слабовидящих

В выпуске новостей за 31 октября по состоянию на 9:00 – еще больше обстрелов на фронте было в эти сутки, как следствие – двое наших военных теперь с ранениями. Российские наемники 21 раз открывали огонь по позициям украинской армии. Во Львове презентовали кинофильм с аудиодискрецией, это – специальный комментарий, который позволяет людям с нарушениями зрения полноценно воспринимать кинофильмы.

Также в выпуске: Умер известный мультипликатор Давид Черкасский. Компания Стива Джобса снова удивляла поклонников "яблочных" гаджетов. Известно, что стало причиной авиакатастрофы в Индонезии: злосчастный Боинг был неисправным.