Выпуск новостей за 09:00: Сутки на Донбассе. Кино для слабовидящих
В выпуске новостей за 31 октября по состоянию на 9:00 – еще больше обстрелов на фронте было в эти сутки, как следствие – двое наших военных теперь с ранениями. Российские наемники 21 раз открывали огонь по позициям украинской армии. Во Львове презентовали кинофильм с аудиодискрецией, это – специальный комментарий, который позволяет людям с нарушениями зрения полноценно воспринимать кинофильмы.
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Источник: 24 канал
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