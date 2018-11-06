Выпуск новостей за 09:00: Сутки на фронте. Промежуточные выборы в Конгресс в США
В выпуске новостей за 6 ноября по состоянию на 09:00 – на позициях вблизи оккупированной Горловки ни дня без обстрелов, взрывы и пулеметные очереди слышно даже посреди белого дня, но наиболее горячо ночью и утром. В США заблокировали 115 подозрительных аккаунтов Facebook накануне промежуточных выборов в Конгресс.
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Источник: 24 канал
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