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      ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК ТАРИФЫ НА ГАЗ САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ
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      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК ТАРИФЫ НА ГАЗ САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ

      Выпуск новостей за 09:00: Сутки на фронте. Промежуточные выборы в Конгресс в США

      Выпуск новостей 11 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 6 ноября по состоянию на 09:00 – на позициях вблизи оккупированной Горловки ни дня без обстрелов, взрывы и пулеметные очереди слышно даже посреди белого дня, но наиболее горячо ночью и утром. В США заблокировали 115 подозрительных аккаунтов Facebook накануне промежуточных выборов в Конгресс.

      Также в выпуске:

      Харьковские гимнасты объединились ради благотворительной цели.

      В ВСК для расследования нападений на активистов хотели включить предположительно причастного к нападению на Екатерину Гандзюк Николая Паламарчука.

      Радикала Андрея Лозового в Праге задержала полиция за попытку расплатиться фальшивыми деньгами.

       

      Теги: Выпуск новостей Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
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