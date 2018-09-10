Выпуск новостей за 09:00: Сутки на фронте. Розыск нарколога в Харькове
В выпуске новостей за 10 сентября по состоянию на 09:00 – неспокойно прошли минувшие сутки на фронте. Российские наемники 25 раз открывали огонь по позициям наших вооруженных сил. В Харькове должны допросить врача-нарколога, которая осуществляла экспертизу Елене Зайцевой, однако Елена Федирко исчезла еще в июле.
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Источник: 24 канал
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