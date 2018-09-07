Выпуск новостей за 09:00: Сутки на фронте. Закрытие пунктов пропуска на админгранице с Крымом

В выпуске новостей за 7 сентября по состоянию на 09:00 – за минувшие сутки российские оккупанты 28 раз открывали огонь по позициям наших военных. Противник вел прицельный огонь из БМП, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия. На Хресонщине закрыли два из трех пунктов пропуска на админгранице с оккупированным Крымом.

Также в выпуске: Полиция задержала главу общественного совета ГФС Киева на взятке в 2 миллиона гривен. Новые подробности в деле Скрипалей. СНБО: на оборонный бюджет Украины уйдет более 5% ВВП.