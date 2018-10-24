Выпуск новостей за 09:00: Вооруженное нападение на Сумщине. Задержание россиян в Швейцарии

В выпуске новостей за 24 октября по состоянию на 09:00 – на Сумщине неизвестный совершил покушение на директора предприятия, что занимается охраной нефтепроводов в Сумской, Полтавской и Черниговской областях. В автомобиле почти 20 пулевых отверстий, но никто не погиб. В Швейцарии поймали двух россиян, подозреваемых в планировании хакерской атаки на лабораторию антидопингового агентства.

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