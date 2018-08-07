Выпуск новостей за 09:00: Вооруженное нападение в Киеве. Отпуск Порошенко
В выпуске новостей за 7 августа по состоянию на 09:00 – в Киеве злоумышленники расстреляли автомобиль и похитили из него почти два миллиона гривен, которые женщина, что была за рулем, собиралась вернуть заемщикам. Официальной информации об отсутствии Петра Порошенко в Украине не было, однако журналисты узнали об этом и предположили, что президент отдыхал в Испании.
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Источник: 24 канал
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