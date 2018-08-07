09:51
7 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
24°C
25°C 17°C
  • среда
    26°C 15°C
  • четверг
    26°C 17°C
  • пятница
    27°C 15°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ УКРАИНЕ – 27 ВЗРЫВ В БОЛОНЬЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Конкурент Лаврова. Новые доказательства двойников Путина
Вєсті Кремля
21:14, 6 августа
Вести.UA. Новая суперсила Ляшко. Секреты заработка Насирова
Вєсті.UA
20:37, 6 августа
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ УКРАИНЕ – 27 ВЗРЫВ В БОЛОНЬЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Выпуск новостей за 09:00: Вооруженное нападение в Киеве. Отпуск Порошенко

Выпуск новостей 8 Читати новину українською

В выпуске новостей за 7 августа по состоянию на 09:00 – в Киеве злоумышленники расстреляли автомобиль и похитили из него почти два миллиона гривен, которые женщина, что была за рулем, собиралась вернуть заемщикам. Официальной информации об отсутствии Петра Порошенко в Украине не было, однако журналисты узнали об этом и предположили, что президент отдыхал в Испании.

Также в выпуске:

Ситуация на фронте

Миллионы долларов платили Манафорту украинские олигархи.

Британцы будут требовать экстрадиции из России подозреваемых в деле с "Новичком".

США не будут сворачивать санкции против Ирана, что не понравилось Евросоюзу.

Теги: Петр Порошенко Новости Киева журналисты Криминальные новости Выпуск новостей
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Выпуск новостей за 16:00: Взрыв в Чехии. Обвинение Саркози
 22 марта , 16:55
Итоговый выпуск новостей за 21:00: Скандал вокруг "1+1". Трагедия в Киеве
 29 декабря 2016 , 21:56
Выпуск новостей за 18:00: Оккупационные власти Крыма арестовали украинцев. Ухудшение погоды
 10 ноября 2016 , 19:06
Выпуск новостей за 10:00:Сутки в зоне АТО. Вопрос миротворцев ООН
 24 апреля 2017 , 11:15
Выпуск новостей за 20:00: Дело относительно Холодницкого. Аукционы ProZorro
 26 июля , 21:17
Выпуск новостей за 9:00: Опровержение от сестры Сенцова. Проверки перевозчиков
 24 июля , 09:43
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук