Выпуск новостей за 09:00: Вооруженное нападение в Киеве. Отпуск Порошенко

В выпуске новостей за 7 августа по состоянию на 09:00 – в Киеве злоумышленники расстреляли автомобиль и похитили из него почти два миллиона гривен, которые женщина, что была за рулем, собиралась вернуть заемщикам. Официальной информации об отсутствии Петра Порошенко в Украине не было, однако журналисты узнали об этом и предположили, что президент отдыхал в Испании.

Также в выпуске: Ситуация на фронте Миллионы долларов платили Манафорту украинские олигархи. Британцы будут требовать экстрадиции из России подозреваемых в деле с "Новичком". США не будут сворачивать санкции против Ирана, что не понравилось Евросоюзу.