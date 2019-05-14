Выпуск новостей за 09:00: Задержание самолета РФ. В некоторых городах нет горячей воды
В выпуске новостей за 14 мая по состоянию на 09:00 – российское судно нарушило воздушное пространство стран Балтии. Венгерские истребители перехватили российский военно-транспортный самолет АН-26. Десятки тысяч жителей двух украинских городов – Ровно и Чернигова остались без горячей воды. Причина – миллионные долги населения.
Также в выпуске:
Патриарх Филарет в Киеве созвал архиереев на "братское общение".
Регламентный комитет собирается на заседание по дате инаугурации Зеленского, а под парламентом – собираются люди.
Сенаторы США предлагают ввести санкции против компаний-строителей "Северного потока-2".
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии