Выпуск новостей за 09:00: Задержание самолета РФ. В некоторых городах нет горячей воды

В выпуске новостей за 14 мая по состоянию на 09:00 – российское судно нарушило воздушное пространство стран Балтии. Венгерские истребители перехватили российский военно-транспортный самолет АН-26. Десятки тысяч жителей двух украинских городов – Ровно и Чернигова остались без горячей воды. Причина – миллионные долги населения.

Также в выпуске: Патриарх Филарет в Киеве созвал архиереев на "братское общение". Регламентный комитет собирается на заседание по дате инаугурации Зеленского, а под парламентом – собираются люди. Сенаторы США предлагают ввести санкции против компаний-строителей "Северного потока-2".

Источник: 24 канал