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      ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО КОНФЛИКТ В ПЦУ
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      ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО КОНФЛИКТ В ПЦУ

      Выпуск новостей за 09:00: Задержание самолета РФ. В некоторых городах нет горячей воды

      Выпуск новостей 13 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 14 мая по состоянию на 09:00 – российское судно нарушило воздушное пространство стран Балтии. Венгерские истребители перехватили российский военно-транспортный самолет АН-26. Десятки тысяч жителей двух украинских городов – Ровно и Чернигова остались без горячей воды. Причина – миллионные долги населения.

      Также в выпуске:

      Патриарх Филарет в Киеве созвал архиереев на "братское общение".

      Регламентный комитет собирается на заседание по дате инаугурации Зеленского, а под парламентом – собираются люди.

      Сенаторы США предлагают ввести санкции против компаний-строителей "Северного потока-2".

      blog_ava
      Прогноз погоды на 14 мая: грозы не отступят, однако на Юге уже будет солнечно
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      Теги: Выпуск новостей Новости России Новости Чернигова Ровно авиация Венгрия
      Источник: 24 канал
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