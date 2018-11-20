Выпуск новостей за 09:00: масштабная авария в Днепре. Резолюции НАТО

В выпуске новостей за 20 ноября по состоянию на 09:00 – на Запорожском шоссе в Днепре столкнулись сразу десять автомобилей, большинство – разбиты вдребезги. Трое водителей пострадали, их без сознания и с многочисленными переломами госпитализировали. В парламентской ассамблее НАТО приняли сразу три критические резолюции по России.

Также в выпуске: Адвокат политзаключенного Балуха подал прошение о досрочном освобождении. Под Одессой к берегу прибило баржу с 5 миллионами пачек сигарет. Сутки на фронте: трое защитников ранены, боевики открывали огонь 21 раз.