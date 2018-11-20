Выпуск новостей за 09:00: масштабная авария в Днепре. Резолюции НАТО
В выпуске новостей за 20 ноября по состоянию на 09:00 – на Запорожском шоссе в Днепре столкнулись сразу десять автомобилей, большинство – разбиты вдребезги. Трое водителей пострадали, их без сознания и с многочисленными переломами госпитализировали. В парламентской ассамблее НАТО приняли сразу три критические резолюции по России.
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Источник: 24 канал
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