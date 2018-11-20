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      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ОППОЗИЦИОННЫЙ БЛОК ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ
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      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ОППОЗИЦИОННЫЙ БЛОК ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ

      Выпуск новостей за 09:00: масштабная авария в Днепре. Резолюции НАТО

      Выпуск новостей 35 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 20 ноября по состоянию на 09:00 – на Запорожском шоссе в Днепре столкнулись сразу десять автомобилей, большинство – разбиты вдребезги. Трое водителей пострадали, их без сознания и с многочисленными переломами госпитализировали. В парламентской ассамблее НАТО приняли сразу три критические резолюции по России.

      Также в выпуске:

      Адвокат политзаключенного Балуха подал прошение о досрочном освобождении.

      Под Одессой к берегу прибило баржу с 5 миллионами пачек сигарет.

      Сутки на фронте: трое защитников ранены, боевики открывали огонь 21 раз.

      Теги: Аварии и ДТП Выпуск новостей Новости Днепра
      Источник: 24 канал
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