Выпуск новостей за 10:00: Акция против Минздрава. Пожар в больнице

В выпуске новостей за 9 октября по состна 10:00 - десятки пациентов вышли под стены Кабмина и требуют, чтобы Министерство охраны здоровья разблокировало закупку лекарств. Потому что в некоторых препаратах пациенты нуждаются немедленно, однако уже месяц не могут их получить. В Днепре ночью в больнице загорелся шкаф с документацией в приемном отделении на 1-м этаже. Всех больных эвакуировали.

Также в выпуске: В Днепре полицейские устроили погоню за вооруженными мужчинами, которые напали на таксиста. ОБСЕ поддерживает подписание формулы Штайнмайера. В Киеве презентовали новейший бронетранспортер "Атаман 3" украинского производителя.