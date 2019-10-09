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      Выпуск новостей за 10:00: Акция против Минздрава. Пожар в больнице

      Выпуск новостей 12 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 9 октября по состна 10:00 - десятки пациентов вышли под стены Кабмина и требуют, чтобы Министерство охраны здоровья разблокировало закупку лекарств. Потому что в некоторых препаратах пациенты нуждаются немедленно, однако уже месяц не могут их получить. В Днепре ночью в больнице загорелся шкаф с документацией в приемном отделении на 1-м этаже. Всех больных эвакуировали.

      Также в выпуске:

      В Днепре полицейские устроили погоню за вооруженными мужчинами, которые напали на таксиста.

      ОБСЕ поддерживает подписание формулы Штайнмайера.

      В Киеве презентовали новейший бронетранспортер "Атаман 3" украинского производителя.

      blog_ava
      Сколько людей умерли от кори в Украине
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      Теги: Выпуск новостей Новости Днепра Новости Киева Пожар Министерство здравоохранения Украины
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