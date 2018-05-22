Выпуск новостей за 10:00: Акция в поддержку Сенцова и Кольченко. Призыв вывести войска из Грузии

В выпуске новостей за 22 мая по состоянию на 10:00 – в Киеве началась акция в поддержку крымских политзаключенных – Сенцова и Кольченко. В США призвали Россию вывести войска с оккупированных ею грузинских территорий и отменить признание независимыми Абхазии и Южной Осетии.

Также в выпуске: Дональд Трамп может отменить встречу с Ким Чен Ыном. Барак и Мишель Обама будут снимать фильмы и сериалы Netflix. Шесть стран большой двадцатки не признают результаты выборов в Венесуэле.