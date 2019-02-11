Выпуск новостей за 10:00: Акция в поддержку Сенцова на Берлинале. Масштабные ДТП в Китае
В выпуске новостей за 11 февраля по состоянию на 10:00 – с лозунгами "Освободите Сенцова!" на красную дорожку Берлинале вышла творческая команда фильма "Гарет Джонс". Акцию устроили перед премьерой картины о Голодоморе в Украине, чтобы привлечь внимание к судьбе украинских политзаключенных в России. 7 погибших и более 120 побитых машин, в Китае произошло сразу два масштабных ДТП только за сутки.
Также в выпуске:
На Житомирщине давят на священников, которые покинули ряды Московского патриархата.
В МВД сообщили, что за последнюю неделю вдвое увеличилось количество нарушений во время избирательной кампании.
Италия в очередной раз будет добиваться отмены антироссийских санкций. Это пообещал итальянский вице-премьер Луиджи Ди Майо.
Источник: 24 канал
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