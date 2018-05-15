Выпуск новостей за 10:00: Акция за избирательную реформу. Бойкот Чемпионата мира в России
В выпуске новостей за 15 мая по состоянию на 10:00 – во всех городах страны стартовала всеукраинская акция в поддержку избирательной реформы. Министр иностранных дел Павел Климкин призвал украинцев не ехать на ЧМ-2018 в России.
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Источник: 24 Канал
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