11:16
7 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ТОМОС КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Гнев Путина. Запрет курса валют в России
      Вєсті Кремля
      21:40, 6 декабря
      Вести.UA. Украинский аналог Пугачевой и Галкина. Радикальная идея Ляшко
      Вєсті.UA
      20:30, 6 декабря
      Куда коммунальщики тратят сотни миллионов гривен, или Зачем расчищать пляжи под Новый год
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Советская гигиена
      Згадати все
      22:30, 4 декабря
      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ТОМОС КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      Выпуск новостей за 10:00: Беспорядки в Афинах. Приглашение на Объединительный собор

      Выпуск новостей 3 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 7 декабря по состоянию на 10:00 – по меньшей мере трое человек пострадали в результате столкновений митингующих с полицией в столице Греции. Митинг проходил к 10-й годовщине убийства полицией 15-летнего подростка. В Украине архиереи стали получать от Вселенского патриархата приглашения на Объединительный собор.

      Также в выпуске:

      Германия предлагает расширить мандат миссии ОБСЕ на Азовское море.

      Литва первой из стран ЕС намерена ввести санкции из-за агрессии РФ на Азове.

      Пророссийские боевики шесть раз открывали огонь по позициям ВСУ, что в несколько раз меньше, чем в среднем в течение прошлой недели.

      Теги: Выпуск новостей Религия Собор Греция
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Какие дела НАБУ аномально долго не рассматриваются в судах: рейтинг
      6 декабря , 22:51 Какие дела НАБУ аномально долго не рассматриваются в судах: рейтинг
      100
      У держави немає надійніших союзників, аніж її армія та флот: хто руйнував та відбудовував ЗСУ
      6 декабря , 20:30 У держави немає надійніших союзників, аніж її армія та флот: хто руйнував та відбудовував ЗСУ
      Артем Овдієнко 1420
      Софийский собор может стать главным для УПЦ: 10 фактов о нем
      6 декабря , 19:02 Софийский собор может стать главным для УПЦ: 10 фактов о нем
      Світлана Попова 401
      Россия мечется: очередная информационая атака на Томос
      6 декабря , 19:00 Россия мечется: очередная информационая атака на Томос
      Блог Медіа 3024
      Выборы президента Украины-2019: кто пойдет и какие у них шансы
      6 декабря , 18:13 Выборы президента Украины-2019: кто пойдет и какие у них шансы
      Інна Жолобович 205976
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук