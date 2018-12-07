Выпуск новостей за 10:00: Беспорядки в Афинах. Приглашение на Объединительный собор

В выпуске новостей за 7 декабря по состоянию на 10:00 – по меньшей мере трое человек пострадали в результате столкновений митингующих с полицией в столице Греции. Митинг проходил к 10-й годовщине убийства полицией 15-летнего подростка. В Украине архиереи стали получать от Вселенского патриархата приглашения на Объединительный собор.

Также в выпуске: Германия предлагает расширить мандат миссии ОБСЕ на Азовское море. Литва первой из стран ЕС намерена ввести санкции из-за агрессии РФ на Азове. Пророссийские боевики шесть раз открывали огонь по позициям ВСУ, что в несколько раз меньше, чем в среднем в течение прошлой недели.