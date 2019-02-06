Выпуск новостей за 10:00: Битва за Супрун. Встреча Трампа с Ким Чен Ыном
В выпуске новостей за 6 февраля по состоянию на 10:00 – Министерство юстиции обжалует решение суда об отстранении Ульяны Супрун от исполнения обязанностей министра здравоохранения. Вторая встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына состоится 27-28 февраля 2019 года во Вьетнаме.
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Источник: 24 канал
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