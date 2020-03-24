Выпуск новостей за 10:00 Чрезвычайная ситуация в областях страны. Коронавирус у нардепа Горбенка
В выпуске новостей за 24 марта по состоянию на 10:00 – Кабинет Министров ввел режим чрезвычайной ситуации еще в трех областях Украины – Тернопольской, Черкасской и Донецкой. Также облсовет решил ввести этот режим еще во Львовской области. Коронавирус обнаружили у депутата от "Слуги народа" Руслана Горбенко. Симптомы у него появились 19 марта, а еще 17 он был на внеочередном заседании в Раде.
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