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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ 2020
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ 2020

      Выпуск новостей за 10:00 Чрезвычайная ситуация в областях страны. Коронавирус у нардепа Горбенка

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 24 марта по состоянию на 10:00 – Кабинет Министров ввел режим чрезвычайной ситуации еще в трех областях Украины – Тернопольской, Черкасской и Донецкой. Также облсовет решил ввести этот режим еще во Львовской области. Коронавирус обнаружили у депутата от "Слуги народа" Руслана Горбенко. Симптомы у него появились 19 марта, а еще 17 он был на внеочередном заседании в Раде.

      Также в выпуске:

      В Ивано-Франковске умерла женщина с подозрением на коронавирус.

      Вследствие обстрелов на Донбассе двое украинских военных получили ранения.

      В Мадриде тела умерших от коронавируса планируют разместить на крытом городском катке.

      В Колумбии из-за коронавируса возникли массовые беспорядки в тюрьмах.

      Главные новости 23 марта: призыв с 1 мая, ЧП в трех областях и дело против Гончарука
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      Теги: Выпуск новостей
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