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      Выпуск новостей за 10:00: Чрезвычайное положение в Калифорнии. Новые санкции против России

      Выпуск новостей 26 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 9 ноября по состоянию на 10:00 – на севере Калифорнии вспыхнули лесные пожары. Местные власти объявили экстренную эвакуацию около 30 тысяч человек. Министерство финансов США готовит новые санкции против России. Согласно заявлению ведомства, санкции введут в отношении лиц и организаций, которые поддерживают оккупацию Крыма и российскую агрессию на Донбассе.

      Также в выпуске:

      Антимонопольный комитет выявил махинации на закупке одноразовой посуды для армии.

      В Лондоне появились билборды с изображением Путина и надписью "Празднуем Brexit".

      ОБСЕ обвинила Россию в сбитии беспилотника над Донбассом.

      Теги: Новости России Санкции Новости США Пожар Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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