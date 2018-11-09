Выпуск новостей за 10:00: Чрезвычайное положение в Калифорнии. Новые санкции против России
В выпуске новостей за 9 ноября по состоянию на 10:00 – на севере Калифорнии вспыхнули лесные пожары. Местные власти объявили экстренную эвакуацию около 30 тысяч человек. Министерство финансов США готовит новые санкции против России. Согласно заявлению ведомства, санкции введут в отношении лиц и организаций, которые поддерживают оккупацию Крыма и российскую агрессию на Донбассе.
Также в выпуске:
Антимонопольный комитет выявил махинации на закупке одноразовой посуды для армии.
В Лондоне появились билборды с изображением Путина и надписью "Празднуем Brexit".
ОБСЕ обвинила Россию в сбитии беспилотника над Донбассом.
Источник: 24 канал
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