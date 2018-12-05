Выпуск новостей за 10:00: Дата Объединительного собора. Заявление Муженко о российской агрессии

В выпуске новостей за 5 декабря по состоянию на 10:00 – Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Объединительный собор состоится 15 декабря 2018 года в Софийском соборе. Виктор Муженко заявил, что Россия наращивает силы на границе с Украиной. Только за 2 недели на расстоянии 18 километров от границы чуть ли не втрое увеличила танковую группу с 93 до 250 машин.

Также в выпуске: В Оболонском суде состоится последнее заседание по делу Януковича. Российский омбудсмен заявила, что украинские моряки получат необходимое лечение в следственных изоляторах. На Донбассе планируют объявить новогоднее перемирие, за прошедшие сутки один военный погиб, трое – ранены.