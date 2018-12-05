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      Выпуск новостей за 10:00: Дата Объединительного собора. Заявление Муженко о российской агрессии

      Выпуск новостей 9 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 5 декабря по состоянию на 10:00 – Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Объединительный собор состоится 15 декабря 2018 года в Софийском соборе. Виктор Муженко заявил, что Россия наращивает силы на границе с Украиной. Только за 2 недели на расстоянии 18 километров от границы чуть ли не втрое увеличила танковую группу с 93 до 250 машин.

      Также в выпуске:

      В Оболонском суде состоится последнее заседание по делу Януковича.

      Российский омбудсмен заявила, что украинские моряки получат необходимое лечение в следственных изоляторах.

      На Донбассе планируют объявить новогоднее перемирие, за прошедшие сутки один военный погиб, трое – ранены.

      Теги: Война на Донбассе Выпуск новостей Томос Виктор Муженко Оружие
      Источник: 24 канал
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