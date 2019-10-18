Выпуск новостей за 10:00: Давление Белого дома на Киев. Бизнес Дерипаски в Украине

В выпуске новостей за 18 октября по состоянию на 10:00 – руководитель аппарата Белого дома президента США Дональда Трампа случайно признал, что Вашингтон давил на Киев. Дочерняя компания фирмы российского олигарха и друга президента РФ Владимира Путина Олега Дерипаски добывает из украинских недр кварцит, который перевозит в Россию.

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Сегодня Генпрокуратура вручит подозрение бывшему первому заместителю секретаря СНБО и руководителю корпорации "Богдан" Олег Гладковскому.

29 обстрелов за минувшие сутки зафиксировано штабом Операции Объединенных сил. На этот раз без погибших и раненых.