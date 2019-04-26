Выпуск новостей за 10:00: День памяти жертв трагедии на ЧАЭС. Убийство подростка на Львовщине
В выпуске новостей за 26 апреля по состоянию на 10:00 - в ночь на 26 апреля на Чернобыльской атомной электростанции взорвался четвертый энергоблок. В этот день отмечают 33 годовщину трагедии – во всех украинских городах происходят памятные мероприятия. Избили до смерти, а тело закопали за домом – это жестокое убийство совершили со своим ровесником подростки на Львовщине.
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Источник: 24 канал
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