Выпуск новостей за 10:00: День памяти жертв трагедии на ЧАЭС. Убийство подростка на Львовщине

В выпуске новостей за 26 апреля по состоянию на 10:00 - в ночь на 26 апреля на Чернобыльской атомной электростанции взорвался четвертый энергоблок. В этот день отмечают 33 годовщину трагедии – во всех украинских городах происходят памятные мероприятия. Избили до смерти, а тело закопали за домом – это жестокое убийство совершили со своим ровесником подростки на Львовщине.

Также в выпуске: На шахте в оккупированной Луганщине произошел взрыв: 2 горняков погибли, еще 15 остаются под завалами. Украинские военные записали поздравления с грядущей Пасхой с передовой. Украина призвала Совбез ООН усилить санкции для Кремля из-за указа о паспортизации украинцев на оккупированных территориях.

Источник: 24 канал