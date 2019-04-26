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      Выпуск новостей за 10:00: День памяти жертв трагедии на ЧАЭС. Убийство подростка на Львовщине

      Выпуск новостей 32 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 26 апреля по состоянию на 10:00 - в ночь на 26 апреля на Чернобыльской атомной электростанции взорвался четвертый энергоблок. В этот день отмечают 33 годовщину трагедии – во всех украинских городах происходят памятные мероприятия. Избили до смерти, а тело закопали за домом – это жестокое убийство совершили со своим ровесником подростки на Львовщине.

      Также в выпуске:

      На шахте в оккупированной Луганщине произошел взрыв: 2 горняков погибли, еще 15 остаются под завалами.

      Украинские военные записали поздравления с грядущей Пасхой с передовой.

      Украина призвала Совбез ООН усилить санкции для Кремля из-за указа о паспортизации украинцев на оккупированных территориях.

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      Теги: Выпуск новостей Новости Львова Криминальные новости Жертвы Чернобыль
      Источник: 24 канал
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