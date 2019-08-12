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      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЕРХОВНАЯ РАДА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЕРХОВНАЯ РАДА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

      Выпуск новостей за 10:00: Допрос Порошенко в ГБР. Смертельная авария под Киевом

      Выпуск новостей 35 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 12 августа по состоянию на 10:00 – Петра Порошенко ждут на допрос в Государственном бюро расследований. На этот раз его пригласили в деле об уклонении от уплаты налогов. Два человека погибли, еще 14 - получили травмы. Роковое столкновение произошло накануне вечером на автодороге Одесса – Киев, возле поселка Глеваха. Там на большой скорости легковушка влетела в микроавтобус.

      Также в выпуске:

      В оккупированной Донецкой области экологическая катастрофа, в реке Кальмус начала гибнуть рыба и водоплавающие птицы.

      За прошедшие сутки оккупанты восемь раз обстреляли наших армейцев.

      Пятеро детей погибли во время пожара в детском саду в США.

      blog_ava
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      Теги: Выпуск новостей Новости Киева Аварии и ДТП Государственное бюро расследований
      Источник: 24 канал
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