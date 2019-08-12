Выпуск новостей за 10:00: Допрос Порошенко в ГБР. Смертельная авария под Киевом

В выпуске новостей за 12 августа по состоянию на 10:00 – Петра Порошенко ждут на допрос в Государственном бюро расследований. На этот раз его пригласили в деле об уклонении от уплаты налогов. Два человека погибли, еще 14 - получили травмы. Роковое столкновение произошло накануне вечером на автодороге Одесса – Киев, возле поселка Глеваха. Там на большой скорости легковушка влетела в микроавтобус.

Также в выпуске: В оккупированной Донецкой области экологическая катастрофа, в реке Кальмус начала гибнуть рыба и водоплавающие птицы. За прошедшие сутки оккупанты восемь раз обстреляли наших армейцев. Пятеро детей погибли во время пожара в детском саду в США.

Источник: 24 канал