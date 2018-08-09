Выпуск новостей за 10:00: ДТП на Днепропетровщине. Спасение иностранцами мальчика из воды

В выпуске новостей за 9 августа по состоянию на 10:00 – на Днепропетровщине легковой Opel по непонятным пока причинам вылетел на встречную полосу, где и столкнулся с автобусом Mercedes, в результате чего пострадали 15 человек. 4 августа в городе Шпола Черкасской области трое французов спасли мальчика, который начал тонуть, находясь на водоеме без взрослых.

Также в выпуске: Потери на фронте: один военный погиб, трое получили ранения, еще с одним военным потеряна связь. Землетрясение в Индонезии: количество жертв возросло до 347. США введут новые санкции против России.