Выпуск новостей за 10:00: ДТП на Днепропетровщине. Спасение иностранцами мальчика из воды
В выпуске новостей за 9 августа по состоянию на 10:00 – на Днепропетровщине легковой Opel по непонятным пока причинам вылетел на встречную полосу, где и столкнулся с автобусом Mercedes, в результате чего пострадали 15 человек. 4 августа в городе Шпола Черкасской области трое французов спасли мальчика, который начал тонуть, находясь на водоеме без взрослых.
Также в выпуске:
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Источник: 24 канал
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