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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Выпуск новостей за 10:00: ДТП на Днепропетровщине. Спасение иностранцами мальчика из воды

Выпуск новостей 56 Читати новину українською

В выпуске новостей за 9 августа по состоянию на 10:00 – на Днепропетровщине легковой Opel по непонятным пока причинам вылетел на встречную полосу, где и столкнулся с автобусом Mercedes, в результате чего пострадали 15 человек. 4 августа в городе Шпола Черкасской области трое французов спасли мальчика, который начал тонуть, находясь на водоеме без взрослых.

Также в выпуске:

Потери на фронте: один военный погиб, трое получили ранения, еще с одним военным потеряна связь.

Землетрясение в Индонезии: количество жертв возросло до 347.

США введут новые санкции против России.

Теги: Новости Украины Выпуск новостей Аварии и ДТП Новости Днепра ГСЧС Новости Черкасс
Источник: 24 канал
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