Выпуск новостей за 10:00: ДТП на Киевщине. Землетрясение в Индонезии

В выпуске новостей за 20 августа по состоянию на 10:00 – ДТП произошло на Новоирпинской трассе под Киевом, в лобовом столкновении столкнулись два автомобиля: внедорожник Suzuki и Citroën. Мощная стихия накрыла остров Ломбок ночью и принесла новые жертвы, не менее 5-ро человек погибли.

Также в выпуске: В Харькове ночью вооруженный мужчина по неизвестным причинам открыл огонь возле здания мэрии и ранил охранника. Пророссийские боевики 20 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил. В Украине провели рейд по киоскам с уличной едой.