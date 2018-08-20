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ДТП В ПОЛЬШЕ С УКРАИНЦАМИ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ОТМЕНА СООБЩЕНИЯ С РОССИЕЙ
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ДТП В ПОЛЬШЕ С УКРАИНЦАМИ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ОТМЕНА СООБЩЕНИЯ С РОССИЕЙ

Выпуск новостей за 10:00: ДТП на Киевщине. Землетрясение в Индонезии

Выпуск новостей 9 Читати новину українською

В выпуске новостей за 20 августа по состоянию на 10:00 – ДТП произошло на Новоирпинской трассе под Киевом, в лобовом столкновении столкнулись два автомобиля: внедорожник Suzuki и Citroën. Мощная стихия накрыла остров Ломбок ночью и принесла новые жертвы, не менее 5-ро человек погибли.

Также в выпуске:

В Харькове ночью вооруженный мужчина по неизвестным причинам открыл огонь возле здания мэрии и ранил охранника.

Пророссийские боевики 20 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил.

В Украине провели рейд по киоскам с уличной едой.

Теги: Жертвы Аварии и ДТП Выпуск новостей Землетрясение в Индонезии Индонезия Новости Киева
Источник: 24 канал
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