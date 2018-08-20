Выпуск новостей за 10:00: ДТП на Киевщине. Землетрясение в Индонезии
В выпуске новостей за 20 августа по состоянию на 10:00 – ДТП произошло на Новоирпинской трассе под Киевом, в лобовом столкновении столкнулись два автомобиля: внедорожник Suzuki и Citroën. Мощная стихия накрыла остров Ломбок ночью и принесла новые жертвы, не менее 5-ро человек погибли.
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Источник: 24 канал
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