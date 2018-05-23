Выпуск новостей за 10:00: ДТП на Львовщине. Обстрел Талаковки
В выпуске новостей за 23 мая по состоянию на 10:00 – в ДТП на Львовщине погибли шесть человек. Российские оккупационные войска обстреляли мирную Талаковку вблизи Мариуполя.
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Источник: 24 Канал
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