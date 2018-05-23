Выпуск новостей за 10:00: ДТП на Львовщине. Обстрел Талаковки

В выпуске новостей за 23 мая по состоянию на 10:00 – в ДТП на Львовщине погибли шесть человек. Российские оккупационные войска обстреляли мирную Талаковку вблизи Мариуполя.

Также в выпуске: Треть жителей Днепра оказалась без воды. За минувшие сутки на фронте погиб один украинский защитник, трое – получили ранения. Госдеп призвал Россию прекратить эскалацию на Донбассе.