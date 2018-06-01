Выпуск новостей за 10:00: ДТП с кортежем Порошенко. Сутки на фронте

В выпуске новостей за 1 июня по состоянию на 10:00. В Киеве на нерегулируемом пешеходном переходе передовое авто из сопровождения президента Петра Порошенко сбило 13-летнего велосипедиста на переходе, его уже прооперировали. В Днепре умерло двое ранее раненых бойцов с Востока, и уже в эти сутки трех наших военнослужащих забрали в госпиталь.

Также в выпуске: Ким Чен Ын написал письмо Дональду Трампу. Организатора "убийства" Аркадия Бабченко арестовали. Александра Кольченко заставляют принять российское гражданство. В Грузии прошли массовые протесты с требованием отставки правительства.