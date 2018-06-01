Выпуск новостей за 10:00: ДТП с кортежем Порошенко. Сутки на фронте
В выпуске новостей за 1 июня по состоянию на 10:00. В Киеве на нерегулируемом пешеходном переходе передовое авто из сопровождения президента Петра Порошенко сбило 13-летнего велосипедиста на переходе, его уже прооперировали. В Днепре умерло двое ранее раненых бойцов с Востока, и уже в эти сутки трех наших военнослужащих забрали в госпиталь.
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Ким Чен Ын написал письмо Дональду Трампу.
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В Грузии прошли массовые протесты с требованием отставки правительства.
Источник: 24 Канал
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