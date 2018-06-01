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"УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ДТП С КОРТЕЖЕМ В КИЕВЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Выпуск новостей за 10:00: ДТП с кортежем Порошенко. Сутки на фронте

Выпуск новостей 36 Читати новину українською

В выпуске новостей за 1 июня по состоянию на 10:00. В Киеве на нерегулируемом пешеходном переходе передовое авто из сопровождения президента Петра Порошенко сбило 13-летнего велосипедиста на переходе, его уже прооперировали. В Днепре умерло двое ранее раненых бойцов с Востока, и уже в эти сутки трех наших военнослужащих забрали в госпиталь.

Также в выпуске:

Ким Чен Ын написал письмо Дональду Трампу.

Организатора "убийства" Аркадия Бабченко арестовали.

Александра Кольченко заставляют принять российское гражданство.

В Грузии прошли массовые протесты с требованием отставки правительства.

Теги: Война на Донбассе Украина – Россия Выпуск новостей Операция Объединенных сил ДТП с кортежем в Киеве Петр Порошенко
Источник: 24 Канал
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