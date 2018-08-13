Выпуск новостей за 10:00: ДТП в Венгрии с украинцами. Пожар в оккупированном Крыму

В выпуске новостей за 13 августа по состоянию на 10:00 – 13 украинцев, которые пострадали в ДТП в Венгрии, госпитализировали в больницу, 8 пассажиров автобуса получили тяжелые травмы, один человек находится в коме, в результате ДТП никто не погиб. В оккупированном Крыму горит 26 гектаров заповедной зоны, крупный пожар вспыхнул 3 дня назад.

Также в выпуске: Боевики увеличили количество обстрелов на фронте. Вооруженное нападение в Киеве: трое парней ограбили ломбард и убили охранника. Адвокат Медведчука угрожает через суд запретить фильм о Василии Стусе.