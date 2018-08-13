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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Выпуск новостей за 10:00: ДТП в Венгрии с украинцами. Пожар в оккупированном Крыму

Выпуск новостей 11 Читати новину українською

В выпуске новостей за 13 августа по состоянию на 10:00 – 13 украинцев, которые пострадали в ДТП в Венгрии, госпитализировали в больницу, 8 пассажиров автобуса получили тяжелые травмы, один человек находится в коме, в результате ДТП никто не погиб. В оккупированном Крыму горит 26 гектаров заповедной зоны, крупный пожар вспыхнул 3 дня назад.

Также в выпуске:

Боевики увеличили количество обстрелов на фронте.

Вооруженное нападение в Киеве: трое парней ограбили ломбард и убили охранника.

Адвокат Медведчука угрожает через суд запретить фильм о Василии Стусе.

Теги: Новости Крыма Пожар Венгрия Аварии и ДТП Выпуск новостей
Источник: 24 канал
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