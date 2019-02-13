Выпуск новостей за 10:00: Фонд помощи Украине от ООН. Белые медведи в России
В выпуске новостей за 13 февраля по состоянию на 10:00 – в ООН решили создать фонд помощи Украине, благодаря которому планируют собрать на нужды Донбасса свыше 160 миллионов долларов. Климатические изменения могли спровоцировать нашествие белых медведей на улицы Архангельской области России.
Также в выпуске:
В Борисполе судья оштрафовал родителей девушки, которая травила свою одноклассницу.
На оккупированных территориях Донбасса воюют более 35 тысяч россиян, а руководит их работой более 2 тысяч регулярных военных.
Водители жалуются на ямы на дорогах, а Министерство инфраструктуры Украины объясняет, что нет для их строительства необходимых 300 миллиардов гривен.
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии