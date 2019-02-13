Выпуск новостей за 10:00: Фонд помощи Украине от ООН. Белые медведи в России

В выпуске новостей за 13 февраля по состоянию на 10:00 – в ООН решили создать фонд помощи Украине, благодаря которому планируют собрать на нужды Донбасса свыше 160 миллионов долларов. Климатические изменения могли спровоцировать нашествие белых медведей на улицы Архангельской области России.

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