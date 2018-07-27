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ДТП З HUMMER У КИЕВЕ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ГОДОВЩИНА КРЕЩЕНИЯ РУСИ

Выпуск новостей за 10:00: Годовщина Скниловской трагедии. Крестный ход в Киеве

Выпуск новостей 19 Читати новину українською

В выпуске новостей за 27 июля по состоянию на 10:00 – Скниловская трагедия: падение военного самолета СУ-27 во время авиашоу 16 лет назад унесло жизни 77 человек, 28 из которых – дети. До 17 часов в центре Киева будет перекрыто движение транспорта из-за крестного хода на улицах Трехсвятительская, Крещатик, Грушевского, Владимирский спуск и Парковая дорога.

Также в выпуске:

Один военный погиб, еще один – ранен, враг 32 раза открывал огонь по позициям ВСУ.

Киев снова готовится к "большой воде": синоптики предупреждают о грозе, а городская власть – о возможном затоплении улиц.

Противотанковые ракетные комплексы украинского производства успешно прошли испытания.

Теги: Новости Киева Крестный ход Жертвы авиация Выпуск новостей
Источник: 24 канал
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