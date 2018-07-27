Выпуск новостей за 10:00: Годовщина Скниловской трагедии. Крестный ход в Киеве
В выпуске новостей за 27 июля по состоянию на 10:00 – Скниловская трагедия: падение военного самолета СУ-27 во время авиашоу 16 лет назад унесло жизни 77 человек, 28 из которых – дети. До 17 часов в центре Киева будет перекрыто движение транспорта из-за крестного хода на улицах Трехсвятительская, Крещатик, Грушевского, Владимирский спуск и Парковая дорога.
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Источник: 24 канал
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