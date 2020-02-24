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      Выпуск новостей за 10:00: Готовность Украины к коронавирусу. Подрыв банка в Киеве

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 24 февраля по состоянию на 10:00 – премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил о готовности Украины к возможной вспышке коронавируса. По его словам, есть бригады врачей-инфекционистов, которые знают всю процедуру оказания медицинской помощи. Мощный взрыв прогремел в отделении "Таскомбанка" на Троещине.

      Также в выпуске:

      На Донбассе снова обострение. Российские оккупационные войска около полуночи цинично обстреляли свои же позиции на окраине села Веселенькое, что на Луганщине, чтобы обвинить в этом ВСУ.

      Италия становится эпицентром коронавируса в Европе. От последствий вируса в стране умер уже четвертый человек.

      На Бориспольском шоссе "Джип" сбил мужчину. Как выяснили правоохранители, автомобиль ехал со стороны Киева, в это время на проезжую часть выбежал пешеход, который попал ему под колеса.

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      Теги: Выпуск новостей Взрыв Китай
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