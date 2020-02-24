Выпуск новостей за 10:00: Готовность Украины к коронавирусу. Подрыв банка в Киеве

В выпуске новостей за 24 февраля по состоянию на 10:00 – премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил о готовности Украины к возможной вспышке коронавируса. По его словам, есть бригады врачей-инфекционистов, которые знают всю процедуру оказания медицинской помощи. Мощный взрыв прогремел в отделении "Таскомбанка" на Троещине.

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