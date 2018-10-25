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      Выпуск новостей за 10:00: "Игры непобежденных". Несанкционированная свалка в Харькове

      Выпуск новостей 30 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 25 октября по состоянию на 10:00 – украинская сборная продолжает собирать награды на "Играх Непобежденных" в Австралии, сегодня утром серебряную медаль по метанию диска одержал Юрий Дмитренко. Просто посреди Харькова территорию бывшего завода "Серп и молот" превратили в площадку для нелегального вывоза отходов.

      Также в выпуске:

      Украина может получить Томос до конца 2018 года.

      Боевики 14 раз обстреляли позиции ВСУ.

      ОБСЕ обнаружила на оккупированной территории Донбасса ракетный комплекс "Оса".

      Теги: Новости Украины Выпуск новостей Новости Харькова Экология Игры непокоренных
      Источник: 24 канал
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