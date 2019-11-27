Выпуск новостей за 10:00: Исчезновение бронетехники. Наркобизнес на Львовщине

В выпуске новостей за 27 ноября по состоянию на 10:00 – в одной из воинских частей Львовской области обнаружили исчезновение бронетехники на сумму в почти 9 миллионов гривен. Злоумышленникам может грозить от 5 до 7 лет лишения свободы. Правоохранители провели масштабную наркооперацию на Львовщине и обнаружили 46 килограммов наркотиков на 25 миллионов гривен.

Также в выпуске: Заседание Трехсторонней контактной группы состоится сегодня в Минске. Переговорщики обсудят возможность урегулирования ситуации на Донбассе. Городскому председателю Львова Андрею Садовому Антикоррупционный суд сегодня в 12.15 выбирать меру пресечения. В Албании произошло мощное землетрясение. Число жертв возросло до 23 еще 15 считаются официально пропавшими без вести. На журналиста одного из греческих телеканалов во время прямого включения напала свинья.