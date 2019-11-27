12:01
27 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ДЕЛО САДОВОГО ПРОТЕСТЫ В ТБИЛИСИ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Лукашенко "оттяпал" Калининград. Алкогольная война в России
      Вєсті Кремля
      20:53, 26 ноября
      Вести. UA: Для чего Зеленскому велосипед. Шуфрич цитирует Франка
      Вєсті.UA
      20:32, 26 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Программы Выпуск новостей
      ДЕЛО САДОВОГО ПРОТЕСТЫ В ТБИЛИСИ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

      Выпуск новостей за 10:00: Исчезновение бронетехники. Наркобизнес на Львовщине

      Выпуск новостей 15 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 27 ноября по состоянию на 10:00 – в одной из воинских частей Львовской области обнаружили исчезновение бронетехники на сумму в почти 9 миллионов гривен. Злоумышленникам может грозить от 5 до 7 лет лишения свободы. Правоохранители провели масштабную наркооперацию на Львовщине и обнаружили 46 килограммов наркотиков на 25 миллионов гривен.

      Также в выпуске:

      Заседание Трехсторонней контактной группы состоится сегодня в Минске. Переговорщики обсудят возможность урегулирования ситуации на Донбассе.

      Городскому председателю Львова Андрею Садовому Антикоррупционный суд сегодня в 12.15 выбирать меру пресечения.

      В Албании произошло мощное землетрясение. Число жертв возросло до 23 еще 15 считаются официально пропавшими без вести.

      На журналиста одного из греческих телеканалов во время прямого включения напала свинья.

      Гороскоп на 27 ноября для всех знаков зодиака
      сегодня
      1349
      Теги: Оружие Наркотики Выпуск новостей
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Российская ловушка для Украины: что в этот раз?
      сегодня , 12:00 Российская ловушка для Украины: что в этот раз?
      Сергій Фурса 1
      Легализация игорного бизнеса: сколько получит бюджет и за чьи деньги будут лечить игроманов
      сегодня , 09:01 Легализация игорного бизнеса: сколько получит бюджет и за чьи деньги будут лечить игроманов
      162
      Дело политическое, странное и запутанное: эксперты о подозрении Садовому
      сегодня , 08:55 Дело политическое, странное и запутанное: эксперты о подозрении Садовому
      305
      Как Кремль пробирается в суверенные страны
      сегодня , 08:40 Как Кремль пробирается в суверенные страны
      Блог Медіа 829
      Главные новости 26 ноября: Зеленский в Эстонии, ГБР подготовило подозрение Федине
      сегодня , 08:01 Главные новости 26 ноября: Зеленский в Эстонии, ГБР подготовило подозрение Федине
      Анастасія Зазуляк 671
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук