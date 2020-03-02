Выпуск новостей за 10:00: Исчезновение рыбаков на Днепре. Суд против лидеров секты в Южной Корее

В выпуске новостей за 2 марта по состоянию на 10:00 – на Киевщине в течение трех суток ищут двух рыбаков, пропавших на Днепре. По телефону они сообщили родным, что двигатель их моторной лодки вышел из строя. В Южной Корее будут судить лидеров религиозной группы, которая стала центром распространения коронавируса.

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