Выпуск новостей за 10:00: Экономический кризис в Эстонии. Тесты на коронавирус

В выпуске новостей за 11 марта по состоянию на 10:00 – правительство Эстонии объявило о начале экономического кризиса. В министерстве финансов рассказали, что особенно ощутимым падение экономики стало в течение последних двух месяцев. Киев уже получил экспресс-тесты на диагностирование коронавируса. Сейчас их в столице 1200, всего будет до 5 тысяч. Тест-системы распределят между 7 больницами.

Также в выпуске: Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве активиста Майдана Юрия Вербицкого Сергея Мысливого. Он работал на Алексея Чеботарева. Сегодня Кабмин может ввести карантин из-за коронавируса. Об этом сообщил депутат Александр Дубинский. В харьковском госпитале умер 23-летний военный из 72 бригады Богдан Петренко.