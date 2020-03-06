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      Выпуск новостей за 10:00: Кандидат на место генпрокурора. Коронавирус в мире

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 6 марта по состоянию на 10:00 – занять место Руслана Рябошапки может нардеп от "Слуги народа" Сергей Ионушас. До своего депутатсва он был одним из юристов "95 квартала". Коронавирус продолжает распространяться по миру. За сутки смертельную болезнь подхватили более 2200 человек.

      Также в выпуске:

      В Харькове дезинфицируют вагоны метро, чтобы помешать распространению заболеваний. Обрабатывать все вагоны будут дважды в день специальными смесями.

      На передовой не прекращается огонь. Вследствие обстрелов один военный получил ранения, а еще двое – контузию.

      Крупный пожар вспыхнул в палестинском лагере для беженцев. В секторе Газа загорелась пекарня, которая располагалась на территории лагеря.

      С 8 марта – поздравления женщин-коллег с праздником в стихах
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      Теги: Китай Офис генпрокурора Выпуск новостей
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