Выпуск новостей за 10:00: Карантин в самолете. Акция протеста под ВР

В выпуске новостей за 6 сентября по состоянию на 10:00 – в Нью-Йорке под карантином оказался самолет, на его борту – неизвестная инфекция. Прямо в небе сразу с сотню пассажиров начали жаловаться на сильный кашель и лихорадку. Под Верховной Радой проходит акция протеста под названием "Нет выборам по закону Януковича". Активисты требуют изменить избирательный кодекс до проведения новых выборов.

Также в выпуске: В Греции снова арестовали украинских моряков за незаконную перевозку мигрантов из стран Ближнего Востока. Омбудсмен Денисова обратилась в ООН с призывом обратить внимание на экологическую опасность в оккупированном Крыму. Хасиды со всего мира едут в Умань на празднование иудейского Нового года.