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ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ ТАЙФУН "ДЖЕБИ" УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ

Выпуск новостей за 10:00: Карантин в самолете. Акция протеста под ВР

Выпуск новостей 10 Читати новину українською

В выпуске новостей за 6 сентября по состоянию на 10:00 – в Нью-Йорке под карантином оказался самолет, на его борту – неизвестная инфекция. Прямо в небе сразу с сотню пассажиров начали жаловаться на сильный кашель и лихорадку. Под Верховной Радой проходит акция протеста под названием "Нет выборам по закону Януковича". Активисты требуют изменить избирательный кодекс до проведения новых выборов.

Также в выпуске:

В Греции снова арестовали украинских моряков за незаконную перевозку мигрантов из стран Ближнего Востока.

Омбудсмен Денисова обратилась в ООН с призывом обратить внимание на экологическую опасность в оккупированном Крыму.

Хасиды со всего мира едут в Умань на празднование иудейского Нового года.

 

Теги: Новости Киева авиация Новости США Реформы Выпуск новостей
Источник: 24 канал
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