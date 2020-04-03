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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 РЫНОК ЗЕМЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19

      Выпуск новостей за 10:00: Карантинные блок-посты на Херсонщине. Миллион больных COVID-19

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 3 апреля по состоянию на 10: 00 – на Херсонщине устанавливают карантинные блок-посты. Всего их должно быть 11. Так в регионе пытаются предотвратить эпидемию коронавируса. На блокпостах тщательно проверяют, кто, куда и здоровым ли путешествует. Количество зараженных COVID-19 в мире перевалило за миллион.

      Также в выпуске:

      Боевики назвали фамилии 19 украинцев, которых они готовы обменять.

      Генассамблея ООН приняла антикоронавирусную резолюцию.

      В Харькове открыли первый в Украине волонтерский колл-центр, где ответят на вопросы о COVID-19.

      Теги: Новости Херсона Выпуск новостей
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