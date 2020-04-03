Выпуск новостей за 10:00: Карантинные блок-посты на Херсонщине. Миллион больных COVID-19

В выпуске новостей за 3 апреля по состоянию на 10: 00 – на Херсонщине устанавливают карантинные блок-посты. Всего их должно быть 11. Так в регионе пытаются предотвратить эпидемию коронавируса. На блокпостах тщательно проверяют, кто, куда и здоровым ли путешествует. Количество зараженных COVID-19 в мире перевалило за миллион.

Также в выпуске: Боевики назвали фамилии 19 украинцев, которых они готовы обменять. Генассамблея ООН приняла антикоронавирусную резолюцию. В Харькове открыли первый в Украине волонтерский колл-центр, где ответят на вопросы о COVID-19.