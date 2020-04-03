Выпуск новостей за 10:00: Карантинные блок-посты на Херсонщине. Миллион больных COVID-19
В выпуске новостей за 3 апреля по состоянию на 10: 00 – на Херсонщине устанавливают карантинные блок-посты. Всего их должно быть 11. Так в регионе пытаются предотвратить эпидемию коронавируса. На блокпостах тщательно проверяют, кто, куда и здоровым ли путешествует. Количество зараженных COVID-19 в мире перевалило за миллион.
Также в выпуске:
Боевики назвали фамилии 19 украинцев, которых они готовы обменять.
Генассамблея ООН приняла антикоронавирусную резолюцию.
В Харькове открыли первый в Украине волонтерский колл-центр, где ответят на вопросы о COVID-19.
Читайте также
Выбор редакции
-
Новости о коронавирусе 2 апреля: в мире более миллиона инфицированных, в Днепре вырыли 600 могилсегодня , 06:00
-
В НАТО призвали Россию прекратить обстрелы на Донбассе и поддержку боевиковсегодня , 08:09
-
Прогноз погоды на 3 апреля: в Украине будет тепло, на западе вечером – небольшой дождьсегодня , 09:33
-
Первый китайский город запретит есть кошек и собак: как будут наказывать нарушителейсегодня , 09:06
-
Цены на российскую нефть: насколько близко падение империисегодня , 06:50
-
Курс валют на 3 апреля: доллар и евро снова упали в ценесегодня , 08:31