11:41
18 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      ВОЙНА НА ДОНБАССЕ РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА КОРОНАВИРУС 2020 РЫНОК ЗЕМЛИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Курт Кобейн наступил на российский мозоль. Путин "имеет" талант
      Вєсті Кремля
      21:01, 17 февраля
      Вести.UA: Монобольшинство меняет идеологию. Рабинович зовет депутатов в Москву
      Вєсті.UA
      19:48, 17 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      ВОЙНА НА ДОНБАССЕ РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА КОРОНАВИРУС 2020 РЫНОК ЗЕМЛИ

      Выпуск новостей за 10:00: "Корабль-призрак" в Ирландии. Провал школьников под лед

      Выпуск новостей 26 Читати новину українською

      В выпуске новостей от 18 февраля состоянию на 10:00 – у берегов Ирландии на мель сел 77-метровый "корабль-призрак". Грузовое судно "MV Alta" более года дрейфовало по Атлантике без экипажа. Трое школьников 12 и 13 лет провалились под лед на Харьковщине. Двух детей спасти не удалось. Российские наемники атаковали наши силы у Новотошковского, Орехово, Крымского и Хутора Свободный.

      Также в выпуске:

      В Киеве на бульваре Дружбы народов пьяный водитель "Ауди" повредил сразу три автомобиля разных служб такси.

      Украина требует освободить наших рыбаков, задержанных Россией в акватории Азовского моря три дня назад.

      Суд избрал меру пресечения запорожскому криминальному авторитету Евгению Анисимову – 60 суток под стражей без права внесения залога.

      Доброе утро: яркая подборка приветствий
      сегодня
      2980
      Теги: Выпуск новостей Дети и несовершеннолетние Ирландия
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 10:00 Фильмы 2020 года, которые нельзя пропустить
      Уляна Журба 134
      сегодня , 10:00 Трамп создает для России мучительную реальность
      Лілія Шевцова 1036
      17 февраля , 18:26 Встроенные кассетные (cassette) электрокамины: особенности, виды, отличия
      48
      12 февраля , 13:46 Где сыграть в покер с Алексеем Дурневым
      109
      сегодня , 09:10 Ключевые даты Евромайдана: хроника
      Світлана Попова 89
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук