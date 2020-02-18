Выпуск новостей за 10:00: "Корабль-призрак" в Ирландии. Провал школьников под лед

В выпуске новостей от 18 февраля состоянию на 10:00 – у берегов Ирландии на мель сел 77-метровый "корабль-призрак". Грузовое судно "MV Alta" более года дрейфовало по Атлантике без экипажа. Трое школьников 12 и 13 лет провалились под лед на Харьковщине. Двух детей спасти не удалось. Российские наемники атаковали наши силы у Новотошковского, Орехово, Крымского и Хутора Свободный.

Также в выпуске: В Киеве на бульваре Дружбы народов пьяный водитель "Ауди" повредил сразу три автомобиля разных служб такси. Украина требует освободить наших рыбаков, задержанных Россией в акватории Азовского моря три дня назад. Суд избрал меру пресечения запорожскому криминальному авторитету Евгению Анисимову – 60 суток под стражей без права внесения залога.