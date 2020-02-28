Выпуск новостей за 10:00: Коронавирус возле украинской границы. Атака России в Сирии

В выпуске новостей от 28 февраля по состоянию на 10:00 — коронавирус подобрался еще ближе к украинским границам. Инфекцию зафиксировали в соседних Беларуси и Литве. 27 февраля российская авиация атаковала турецкий конвой в Сирии в регионе Идлиб, по меньшей мере 33 военных погибли.

Также в выпуске:

За прошедшие сутки на Донбассе погиб один военный, еще один ранен. Российские наемники стреляли из запрещенных минскими соглашениями минометов.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что коронавирус не минет и Украину. Но Правительство готово к этой угрозе.

В Верховной Раде предложили класть 50 тысяч гривен на депозит каждому новорожденному ребенку.

Минюст арестовал средства Общественного из-за государственных долгов, которые достигают более 10 миллионов евро.