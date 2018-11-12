Выпуск новостей за 10:00: Лесные пожары в Калифорнии. Последние слова убитого журналиста Хашогги

В выпуске новостей за 12 ноября по состоянию на 10:00 – в Калифорнии из-за масштабных лесных пожаров погибли более 30 человек. Причиной пожара, вероятно, стал засушливый климат региона. После журналистского расследования убийства Хашогги стало известно, что на момент смерти у него на голове был полиэтиленовый пакет. Предполагают, что смерть саудовского журналиста наступила в результате удушья.

Также в выпуске: Львовская мэрия призывает жителей города ограничить использование полиэтилена. За последние сутки боевики значительно уменьшили количество обстрелов на оккупированных территориях. В УПЦ КП заявили, что не будут переносить дату празднования Рождества.