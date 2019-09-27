Выпуск новостей за 10:00: Луценко о сыне Байдена. Акция протеста в Киеве

В выпуске новостей за 27 сентября состоянию на10: 00 - экс-прокурор Юрий Луценко заверил, что сын бывшего вице-президента США Джо Байдена, Хантер, не нарушал украинских законов. В Киеве обманутые владельцы квартир устроили протест из-за конфликта с застройщиком. Так как он не выполняет своих обязательств перед инвестором и в помещениях уже длительное время перебои с электричеством.

Также в выпуске: Парламентский быт: народные депутаты показали условия, в которых работают в Верховной Раде. Андрей Богдан летал в Россию с Азаровым накануне остановки евроинтеграции Украины в 2013 году. Пророссийские боевики семь раз обстреляли позиции ООС, одного украинского военного ранили. В российском Оренбурге задержали священника по подозрению в педофилии: в деле потерпевшими насчитываются семеро детей.

Источник: 24 канал