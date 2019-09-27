14:40
27 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      АЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК ДТП В БРОВАРАХ ИМПИЧМЕНТ ТРАМПА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Космодром имени Путина. Радиоактивная Генассамблея ООН
      Вєсті Кремля
      21:43, 26 сентября
      Вести.UA: Влогер Гончарук. НХ от Портнова
      Вєсті.UA
      19:05, 26 сентября
      Когда достроят мост на Троещину" и кто тратит выделенные 6,5 миллиардов гривен
      ЦРУ
      10:16, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      АЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК ДТП В БРОВАРАХ ИМПИЧМЕНТ ТРАМПА

      Выпуск новостей за 10:00: Луценко о сыне Байдена. Акция протеста в Киеве

      Выпуск новостей 2 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 27 сентября состоянию на10: 00 - экс-прокурор Юрий Луценко заверил, что сын бывшего вице-президента США Джо Байдена, Хантер, не нарушал украинских законов. В Киеве обманутые владельцы квартир устроили протест из-за конфликта с застройщиком. Так как он не выполняет своих обязательств перед инвестором и в помещениях уже длительное время перебои с электричеством.

      Также в выпуске:

      Парламентский быт: народные депутаты показали условия, в которых работают в Верховной Раде.

      Андрей Богдан летал в Россию с Азаровым накануне остановки евроинтеграции Украины в 2013 году.

      Пророссийские боевики семь раз обстреляли позиции ООС, одного украинского военного ранили.

      В российском Оренбурге задержали священника по подозрению в педофилии: в деле потерпевшими насчитываются семеро детей.

       

      blog_ava
      Воздвижение Креста Господнего: поздравления с великим религиозным праздником в прозе и стихах
      сегодня
      3167
      Теги: Выпуск новостей Новости США Новости Киева Юрий Луценко Протесты
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Что известно об Александре Данилюке: краткая биография пока еще секретаря СНБО
      сегодня , 13:50 Что известно об Александре Данилюке: краткая биография пока еще секретаря СНБО
      Ірина Вихрущ 7443
      Демарш України в ПАРЄ: "за" і "проти"
      сегодня , 12:00 Демарш України в ПАРЄ: "за" і "проти"
      Наталя Ромашова 708
      То, что происходит между Россией и Украиной – это проблема США
      сегодня , 08:40 То, что происходит между Россией и Украиной – это проблема США
      Блог Медіа 3372
      Притеснение верующих, запрет на украинские товары и обстрелы на полуострове: новости Крымнаша
      26 сентября , 22:00 Притеснение верующих, запрет на украинские товары и обстрелы на полуострове: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 1671
      Упрек Меркель и "свой" прокурор: противоречивые моменты разговора Трампа и Зеленского
      26 сентября , 21:01 Упрек Меркель и "свой" прокурор: противоречивые моменты разговора Трампа и Зеленского
      Світлана Попова 445
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук