Выпуск новостей за 10:00: Маршрутное такси в Киеве. Пробация вместо тюрьмы

В выпуске новостей за 15 мая по состоянию на 10:00 – доехать на работу киевляне теперь смогут на маршрутке с комфортом такси. Сервис автобусов Uber Shuttle будет работать с 7 утра до 21 часа вечера. Вместо тюрьмы – комфортная жизнь рядом с родными. Теперь у тех, кто сбился с пути, появился шанс: завершить учебу, найти работу и даже избавиться от вредных привычек, и при этом остаться на свободе.

Также в выпуске: Конституционный суд уволил своего главу Станислава Шевчука и избрал новую руководительницу – Наталью Шапталу. Во вторник, 14 мая, оборвалась жизнь украинского военного – 25-летнего харьковчанина Антона Безверхнего. В Каннах проходит кинофестиваль, где представлены две украинские киноленты.

Источник: 24 канал