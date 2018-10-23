Выпуск новостей за 10:00: Масштабное ДТП в Киеве. Автокефалия Украинской церкви
В выпуске новостей за 23 октября состоянием на 10:00 – в Киеве возле Александровской больницы эвакуатор протаранил несколько авто. Известно, что изуродовано около 20 машин. Вселенский Патриарх Варфоломей заявил, что Константинопольский патриархат не намерен отступать в вопросе автокефалии Украинской церкви, несмотря на позицию Русской православной церкви.
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