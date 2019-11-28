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      МАРУСЯ ЗВЕРОБОЙ ДЕЛО САДОВОГО ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ

      Выпуск новостей за 10.00: Масштабное ДТП в Одесской области. Райнин перешел в партию ОПЗЖ

      Выпуск новостей 26 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 28 ноября по состоянию на 10:00 – на выезде из города столкнулись по меньшей мере 9 автомобилей, которые двигались в одном направлении. По предварительной информации, погибших нет, но есть травмированные. Экс-глава Администрации Петра Порошенко Игорь Райнин возглавил харьковское отделение прокремлевской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь".

      Также в выпуске:

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      Антикоррупционный суд избрал меру пресечения городскому главе Львова Андрею Садовому.

      В Тернополь после года службы в полном составе прибыли бойцы 44-й отдельной артиллерийской бригады.

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      Теги: Выпуск новостей Оппозиционная платформа – За жизнь Новости Одессы Аварии и ДТП
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