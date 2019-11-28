Выпуск новостей за 10.00: Масштабное ДТП в Одесской области. Райнин перешел в партию ОПЗЖ
В выпуске новостей за 28 ноября по состоянию на 10:00 – на выезде из города столкнулись по меньшей мере 9 автомобилей, которые двигались в одном направлении. По предварительной информации, погибших нет, но есть травмированные. Экс-глава Администрации Петра Порошенко Игорь Райнин возглавил харьковское отделение прокремлевской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь".
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