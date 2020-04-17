Выпуск новостей за 10:00: Масштабные пожары в Житомире. Жертвы COVID-19 в Ухане

В выпуске новостей за 17 апреля по состоянию на 10:00 на Житомирщине спасатели преодолевают последствия масштабных пожаров. Накануне там насчитали их аж 48. Горел лесной массив неподалеку от жилого сектора в Житомире. В китайском городе Ухань, откуда COVID-19 начал распространяться по миру, пересчитали умерших от недуга. По новым данным их оказалось вдвое больше.

Також у випуску: Звільнені українські полонені проведуть найближчі 2 тижні на обсервації, аби бути впевненими, що в полоні вони не підхопили COVID-19. Єврокомісія виділила 13 мільйонів євро для потерпілих від конфлікту на Донбасі. У Харкові з лікарні втік психічнохворий, у якого виявили COVID-19.