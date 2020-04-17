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      Выпуск новостей за 10:00: Масштабные пожары в Житомире. Жертвы COVID-19 в Ухане

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 17 апреля по состоянию на 10:00 на Житомирщине спасатели преодолевают последствия масштабных пожаров. Накануне там насчитали их аж 48. Горел лесной массив неподалеку от жилого сектора в Житомире. В китайском городе Ухань, откуда COVID-19 начал распространяться по миру, пересчитали умерших от недуга. По новым данным их оказалось вдвое больше.

      Також у випуску: 

      Звільнені українські полонені проведуть найближчі 2 тижні на обсервації, аби бути впевненими, що в полоні вони не підхопили COVID-19.

      Єврокомісія виділила 13 мільйонів євро для потерпілих від конфлікту на Донбасі.

      У Харкові з лікарні втік психічнохворий, у якого виявили COVID-19.

      Теги: Китай Новости Житомира Выпуск новостей
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