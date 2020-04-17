Выпуск новостей за 10:00: Масштабные пожары в Житомире. Жертвы COVID-19 в Ухане
В выпуске новостей за 17 апреля по состоянию на 10:00 на Житомирщине спасатели преодолевают последствия масштабных пожаров. Накануне там насчитали их аж 48. Горел лесной массив неподалеку от жилого сектора в Житомире. В китайском городе Ухань, откуда COVID-19 начал распространяться по миру, пересчитали умерших от недуга. По новым данным их оказалось вдвое больше.
Також у випуску:
Звільнені українські полонені проведуть найближчі 2 тижні на обсервації, аби бути впевненими, що в полоні вони не підхопили COVID-19.
Єврокомісія виділила 13 мільйонів євро для потерпілих від конфлікту на Донбасі.
У Харкові з лікарні втік психічнохворий, у якого виявили COVID-19.
Читайте также
Выбор редакции
-
Как отпраздновать Пасху дома: веселое видеосегодня , 06:20
-
Главные новости 16 апреля: обмен пленными и песчаные бури в Украинесегодня , 08:01
-
Показательная благотворительность: как политики пиарятся на борьбе с COVID-19сегодня , 06:25
-
На Донбассе было относительно тихо: один боевики получил ранениесегодня , 07:41
-
Трамп готов к повторению эпидемии коронавируса в США осеньюсегодня , 10:19
-
В США закончились средства на поддержку малого бизнеса во время COVID-19сегодня , 09:11