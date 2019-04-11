Выпуск новостей за 10:00: Массовая драка в Киеве. Выход Великобритании из ЕС

В выпуске новостей за 11 апреля по состоянию на 10:00 – недалеко от одной из столичных концертных площадок акция против гастролей россиян в Украине закончилась массовой дракой. На экстренном саммите в Брюсселе лидеры ЕС согласились продлить срок выхода Великобритании из объединения.

Также в выпуске: Двое российских правоохранителей попросили политического убежища в Украине. На передовой не прекращаются обстрелы, трое наших военных ранены. На днях в Нью-Йорке ввели чрезвычайное положение из-за вспышки кори. В США уже зафиксировано 465 случаев заболевания.

Источник: 24 канал