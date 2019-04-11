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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ
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      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      Выпуск новостей за 10:00: Массовая драка в Киеве. Выход Великобритании из ЕС

      Выпуск новостей 21 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 11 апреля по состоянию на 10:00 – недалеко от одной из столичных концертных площадок акция против гастролей россиян в Украине закончилась массовой дракой. На экстренном саммите в Брюсселе лидеры ЕС согласились продлить срок выхода Великобритании из объединения.

      Также в выпуске:

      Двое российских правоохранителей попросили политического убежища в Украине.

      На передовой не прекращаются обстрелы, трое наших военных ранены.

      На днях в Нью-Йорке ввели чрезвычайное положение из-за вспышки кори. В США уже зафиксировано 465 случаев заболевания.

      blog_ava
      Курс валют на 11 апреля: доллар и евро продолжают расти
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      Теги: Новости Киева Brexit Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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