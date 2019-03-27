Выпуск новостей за 10:00: Массовые обыски в Крыму. Критическое состояние здоровья Гриба
В выпуске новостей за 27 марта по состоянию на 10:00: – российские спецслужбы ворвались в дом крымских татар. Организация "Крымская солидарность" информирует о трех задержанных, которых повезли в участок ФСБ. Людмила Денисова сообщает, что украинский политзаключенный Павел Гриб в критическом состоянии.
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Источник: 24 канал
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