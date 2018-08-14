Выпуск новостей за 10:00: Медовый спас в Украине. Прощание с военным в Лисичанске

В выпуске новостей за 14 августа по состоянию на 10:00 – в Украине 14 августа отмечают праздник Маковея, который еще называют Медовый Спас. В этот день люди в церквях святят мак и душистые букеты из трав, а также существует традиция готовить пироги и блины с медом и маком. Тело военного Дмитрия Украинского под псевдонимом Шубин доставили в Лисичанск. Его встретили жители города и жена.

Также в выпуске: Дональд Трамп подписал оборонный бюджет с 250 миллионами долларов для Украины. Украина готовит новую резолюцию по Крыму на сессии Генассамблеи ООН. Миссия Международного валютного фонда прибудет в Украину 6 сентября.