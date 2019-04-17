Выпуск новостей за 10:00: Митинг на суде над Крючковым. Реконструкция Шулявского моста

В выпуске новостей за 17 апреля по состоянию на 10:00 – к зданию суда, где избирают меру пресечения экс-нардепу Дмитрию Крючкову, пришли "титушки" и люди с плакатами. Также приехали неизвестные, которые проводят митинги про Зеленского. Реконструкция Шулявского моста продолжается. Путепровод режут на куски и вывозят на утилизацию. Проспект Победы почти полностью перекрыт.

Также в выпуске: В Чили самолет упал на жилой дом: по меньшей мере шесть человек погибли. Представители СМИ и литераторы стали победителями самой престижной Пулитцеровской премии. В результате обстрелов двое украинских бойцов ранены, зато ВСУ уничтожили трех наемников и четырех ранили.

Источник: 24 канал