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      ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ПОЖАР В НОТР-ДАМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАДЕЖДА САВЧЕНКО
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      Выпуск новостей за 10:00: Митинг на суде над Крючковым. Реконструкция Шулявского моста

      Выпуск новостей 25 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 17 апреля по состоянию на 10:00 – к зданию суда, где избирают меру пресечения экс-нардепу Дмитрию Крючкову, пришли "титушки" и люди с плакатами. Также приехали неизвестные, которые проводят митинги про Зеленского. Реконструкция Шулявского моста продолжается. Путепровод режут на куски и вывозят на утилизацию. Проспект Победы почти полностью перекрыт.

      Также в выпуске:

      В Чили самолет упал на жилой дом: по меньшей мере шесть человек погибли.

      Представители СМИ и литераторы стали победителями самой престижной Пулитцеровской премии.

      В результате обстрелов двое украинских бойцов ранены, зато ВСУ уничтожили трех наемников и четырех ранили.

      blog_ava
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      Теги: Судьи Новости Киева Шулявский мост Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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