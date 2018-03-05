Выпуск новостей за 10:00: Митинг в Киеве. Ситуация на фронте

В выпуске новостей за 5 марта по состоянию на 10:00 – в центре Киева общественные активисты и борцы с коррупцией собрались на митинг перед началом съезда судей Украины. Боевики на востоке Украины нарушили перемирие которое было объявлено меньше, чем сутки назад.

Также в выпуске: Украинские военные взяли в плен боевика "ДНР". В ночь с 4 на 5 марта состоялась 90 церемония награждения кинопремии "Оскар 2018" в Лос-Анджелесе. В Сирии усилили обстрелы анклава Восточная Гута. В Скопье люди вышли на митинг против переименования Македонии.