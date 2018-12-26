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      Выпуск новостей за 10:00: Наезд на пешеходов во Львове. Вести с фронта

      Выпуск новостей 48 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 26 декабря по состоянию на 10:00 – во Львове "скорая" сбила мать с маленькой дочкой. От удара женщину отбросило вперед, а двухлетняя девочка оказались между передними и задними колесами. К счастью, обошлось без серьезных травм, пострадавшие отделались ушибами. Боевики на Донбассе несколько уменьшили активность. 25 декабря они пять раз открывали огонь по позициям ВСУ.

      Также в выпуске:

      26 декабря завершается действие военного положения в Украине.

      Оккупационный "суд" Крыма рассмотрит еще пять апелляционных жалоб по делам пленных украинских моряков.

      Непогода в Украине: из-за снегопада и ветра без света остались 479 населенных пунктов.

      В Одессе снова произошли столкновения из-за захвата властями зеленой зоны.

      Теги: Новости Украины Новости Львова Война на Донбассе Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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