Выпуск новостей за 10:00: Наезд на пешеходов во Львове. Вести с фронта
В выпуске новостей за 26 декабря по состоянию на 10:00 – во Львове "скорая" сбила мать с маленькой дочкой. От удара женщину отбросило вперед, а двухлетняя девочка оказались между передними и задними колесами. К счастью, обошлось без серьезных травм, пострадавшие отделались ушибами. Боевики на Донбассе несколько уменьшили активность. 25 декабря они пять раз открывали огонь по позициям ВСУ.
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Источник: 24 канал
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